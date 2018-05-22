СМИ узнали о неудачных тестах российской ракеты с ядерной установкой

С ноября 2017 по февраль 2018 года в России было проведено четыре неудачных запуска крылатой ракеты с ядерной установкой. Об этом сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на разведданные США.

Самый длительный испытательный полет длился около двух минут. Ракета пролетела 35 км, затем контроль над ней был потерян и она упала. Собеседники телеканала сообщили, что причиной неудачного испытания стала не сработавшая ядерная установка. Кроме того, конструкторы предупреждали, что система еще не готова, но на тесте настояли кремлевские чиновники.

Неделю назад источники телеканала сообщали гиперзвуковые ракеты с ядерной силовой установкой «Авангард» будут готовы к использованию к 2020 году. Ее неудачно испытывали дважды в 2016 году и один раз в 2017 году. Следующий тест назначен на лето 2018 года.

Напомним, 1 марта в ходе оглашения послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин представил новое оружие страны. В частности, он рассказал о гиперзвуковых ракетах с ядерной силовой установкой «Авангард», гиперзвуковой ракете «Кинжал», межконтинентальной баллистической ракете РС-28 «Сармат».