Собянин примет участие в выборах мэра Москвы как самовыдвиженец

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин планирует принять участие в выборах главы столицы самовыдвиженцем, а не от партии «Единая Россия». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на три источника.

Один из собеседников издания пояснил, что это решение было принято еще в 2013 году, когда Собянин участвовал в выборах как самовыдвиженец. Другой близкий к мэрии источник сообщил, что личный рейтинг мэра Москвы выше, чем рейтинг «Единой России» в Москве.

«Особой разницы, как идти, нет, но мэру комфортнее быть самовыдвиженцем, позиционируя себя мэром всех москвичей», — пояснил собеседник «Ведомостей».

Руководитель исполкома московского отделения партии Олег Смолкин подтвердил изданию, что ЕР будет помогать Собянину. В первую очередь помощь коснется прохождения муниципального фильтра. Помощь в сборе подписей и организации встреч будет зависеть от самой кампании. Самовыдвиженцу на пост главы столицы надо собрать около 35 тысяч подписей и заручиться поддержкой не менее 6% муниципальных депутатов.

Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября 2018 года. В них собираются участвовать муниципальный депутат Илья Яшин, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, лидер московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин и кандидат от КПРФ Вадим Кумин. 21 мая о своем участии в выборах объявил журналист Антон Красовский.