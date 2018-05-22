США продолжают вести подготовку к саммиту с Ким Чен Ыном

Соединенные Штаты продолжают готовится к запланированному на июнь двустороннему саммиту с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Об этом во вторник в ходе регулярного брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что отношение Ким Чен Ына к намеченной двусторонней встрече изменилось.

«Мы продолжаем готовиться, посмотрим, что произойдет», - заявила Сандерс по этому поводу.

Напомним: ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится в Сингапуре 12 июня, однако позже, после того, как США и Южная Корея провели запланированные ранее военные учения, Северная Корея заявила о том, что это недружественный шаг, который может стать причиной отмены саммита.

Во вторник 22 мая президент Республики Корея Мун Чже Ин прибыл в Вашингтон и встретился в Белом доме с американским лидером Дональдом Трампом.