Стадион "Санкт-Петербург" перешел в управление футбольного клуба "Зенит"

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Стадион "Санкт-Петербург" перешел в управление петербургского "Зенита", сообщается на сайте футбольного клуба.

Акт приемки-передачи футбольного стадиона был подписан дочерней компанией "сине-бело-голубых" "Зенит-Арена" и правительством Санкт-Петербурга 18 мая. Договоренность о передаче стадиона сроком на 49 лет была достигнута 15 февраля, когда между администрацией города и клубом было заключено соглашение, предусматривающее реконструкцию, техническое обслуживание и эксплуатацию всего комплекса на Крестовском острове.

С 30 мая для подготовки и проведения чемпионата мира стадион будет передан в исключительное пользование оргкомитету турнира. Стадион "Санкт-Петербург" примет в рамках чемпионата мира семь матчей, в том числе встречу сборных России и Египта на групповом этапе, а также игру 1/8 финала, полуфинал и матч за третье место.

Стадион на Крестовском острове был открыт в 2017 году. Во время Кубка конфедераций он стал самой заполняемой ареной турнира, а по итогам завершившегося чемпионата России матчи "Зенита" посетили более одного миллиона человек, что позволило установить новый национальный рекорд.