Стало известно, какой свадебный подарок сделал принц Гарри своей жене

Принц Гарри и Меган Маркл, а точнее — герцог и герцогиня Сассекские — теперь уже официально муж и жена! После троекратного «Горько!» разбираем событие года во всех подробностях.Известно, что в день свадьбы счастливый муж сделал жене как минимум два символичных подарка. Во-первых, утром перед церемонией в своем частном саду при Кенсингтонском Дворце он лично собрал незабудки — любимые цветы принцессы Дианы — чтобы добавить их к сделанному на заказ букету невесты.Позднее, стало известно, что после завершения официальной части, окрыленный супруг преподнес Меган Маркл еще один особенный сюрприз — кольцо с внушительным аквамарином и бриллиантами, также некогда принадлежавшее его матери. Диана надевала его на гала-ужин в Австралии в 1996 году. Именно это памятное украшение ослепительно сверкало на пальце герцогини, когда она сменила наряд и садилась в Jaguar 1968 года, отправляясь на праздничный ужин в загородную резиденцию Фрогмор-хаус.После трагической гибели Дианы летом 1997 года, ее сыновья раздели между собой дорогие сердцу вещи мамы. Любопытно, что ее любимое кольцо Дома Garrard с большим темным сапфиром, изначально досталось Гарри, но он благородно отдал его старшему брату Уильяму для помолвки с Кейт Миддлтон. Вторая символичная драгоценность скрепила союз Гарри и Меган.