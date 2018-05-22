Стоит ли поддаваться эйфории с криптовалютами?

Нестабильная экономика и постоянные изменения политических курсов ведущих стран мира раскачивают криптовалютный рынок, как маятник. Курс криптомонет то взлетает, то падает. И возникает вполне адекватный вопрос – а можно ли в такой ситуации заработать и как это правильно сделать. Чтобы визуализировать возможные перспективы, можно посетить kriptokurs.ru и узнать текущее положение дел.

Что выгоднее – майнинг или трейдинг?

Новости мира криптовалют в постоянной динамике. Чтобы быть в курсе всего, что касается децентрализованных платежных систем, нужно постоянно мониторить криптовалютные сайты. Многих пугает слишком оживленный интерес к криптомонетам, но есть и те, кто с интересом наблюдает за стуацией. Но не стоит забывать и тех, кто крутится в системе и зарабатывает реальную прибыль на криптовалютном рынке.

На сегодняшний день самыми популярными способами заработка на криптовалютном рынке признаны майнинг и покупка биткоинов и других валют на бирже. Оба варианта имеют как положительные, так и отрицательные стороны.

В майнинге можно столкнуться с такими проблемами:

дорогостоящее оборудование;

срок окупаемости не всегда совпадает с ожиданием;

закупка оборудования занимает много времени и денег, и требует отличных технических знаний;

выбор оптимальных монет для майнинга;

потенциальный риск снижения стоимости криптовалюты и неокупаемость майнинга.

Что касается биржевой торговли, то тут можно остаться ни с чем, если выбрать не ту монету для трейдинга. И, к сожалению, на биржах часто встречаются мошеннические схемы, которые неопытному игроку определить сложно. Но при этом на биржу с низким порогом входа легко попасть с минимальными инвестициями.

На бирже Вы можете перепродавать монеты. Вы в любой момент можете продать невыгодную криптовалюту, и купить то, что принесет больше выгоды. В майнинге все не так просто – любое оборудование заточено под конкретную криптовалюту, и если вы майните биткоин, то для майнинга лайткоина потребуется совершенно другое оборудование.

Для трейдинга понадобится компьютер с выходом в интернет. А вот для майнинга кроме специального оборудования, понадобится еще и много времени для постоянного контроля беспрерывной работы.

Торги на бирже криптовалют требует определенного уровня азарта. Если у Вас есть азарт и вы способны постоянно отслеживать ситуацию на торгах в режиме реального времени, то успех Вам гарантирован.