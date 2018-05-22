Страшная реальность Украины: детей превращают в чудовищ (ФОТО)

«Конкурс рисунков с призовым фондом на тему “Украинские добровольцы в рядах дивизии “Галичина” 1943-1945 гг.”».

Работы принимаются от подростков 14-18 лет. Вот уже определена целевая аудитория.

Есть одна такая особенность человеческого сознания: реальное и выдуманное определёнными зонами подсознания воспринимаются одинаково. Реальность, данная нам в ощущениях.

Тем самым с положительным подкреплением (как при дрессировке собак) в виде денежных призов подростков 14–18 лет приучают к положительному восприятию дивизии SS «Галичина» — убийц, насильников, мучителей людей, карателей.

Так меняется внутренняя реальность подростков. Вслед за ней меняется объективная.

Мне в руки попал документ Департамента защиты национальной государственности СБУ (см. фото ниже) с указаниями через местные СМИ довести до простых украинцев, а также напрямую, письмами, руководителям учебных заведений, что:

1. 9 мая — это не День Победы, а День чествования всех жертв, погибших во время Второй мировой войны. Отдельно уточняется, что для западных областей Украины в обязательном порядке по местным СМИ показывать интервью ветеранов УПА*.

2. Для украинцев настоящий праздник 8 мая, а не 9 мая.

3. «Бессмертный полк» — это политическая технология Кремля, а не дань уважения нашим предкам, защитившим весь мир от страшной угрозы фашизма и нацизма.

4. Сталин не лучший, а худший правитель, чем Гитлер. Так как жизнь украинцев во время гитлеровской оккупации 1941-1944 гг. была намного лучше, чем при Советском Союзе, и гитлеровцы обеспечивали местное население всем.

5. Несмотря на то, что Гитлер — тиран и преступник, для покорённых народов он сделал намного больше и лучше, чем Иосиф Сталин.

6. Также необходимо продвигать ложь, что именно Сталин первым поднял вопрос об «окончательном решении еврейского вопроса» (хотя сам этот термин возник в Германии в ведомстве Розенберга как замена прямого приказа уничтожения евреев в немецких концлагерях).

После публикации материалов и проведенных уроков отсылать отчётность в СБУ.

Давайте посмотрим, чем же была дивизия SS «Галичина». Кого же киевские власти заставляют чтить школьников. О каком «втором фронте» они сейчас проталкивают миф в украинских СМИ. С кем боролись украинские националистические формирования.

В первую очередь напомним, что 14. Waffen-Grenadier-Division der SS (galizische Nr. 1) признана военными преступниками решением Нюрнбергского трибунала, так как входила в структуру SS. Набрана она была исключительно из добровольцев западных частей Украины, которые с радостью были готовы убивать русских, поляков и евреев.

В 1943 году украинская дивизия уже в процессе обучения боролась с партизанами во Франции, Югославии, Польше и на Западной Украине. Это и есть «второй фронт», о котором часто говорят так называемые украинские эксперты на российском телевидении?

С осени 1943 по весну 1944 года дивизия участвовала в карательных операциях на юго-востоке Польши и в Галиции. Но летом 1944 года наступила расплата. Дивизия SS «Галичина» в полном составе была задействована в боях под Бродами в июле 1944 года. В результате она была практически полностью уничтожена. С гордостью могу сказать, что оба моих деда участвовали в этой операции и уничтожали военных преступников «Галичины».

К сожалению, сейчас украинская власть формирует новую историческую реальность для школьников Украины. Используя для этого банальные методы дрессировки. Правильно ответил — хорошая оценка. Честно ответил о военных преступниках — вызов родителей в школу, а то и разговор с сотрудником СБУ.

Как говорил Ленин, которого так боятся на Украине, в работе «Материализм и эмпириокритицизм» (1909): «Материя есть объективная реальность, данная нам в ощущении».

То, что изучают сейчас украинские школьники, и будет объективной реальностью. Человечек — существо социальное, больше всего он боится остракизма, молчания, изгнания из общества, существования в меньшинстве. Именно так работает групповой конформизм. Именно эти технологии применяют американские специалисты на Украине.

У ещё не одурманенных родителей украинских детей есть несколько решений, чтобы спасти сознание ребёнка.

1. Если есть родственники в России или Белоруссии, отправить ребёнка доучиться в нормальную школу. Или же всей семьёй переезжать с прокажённой украинской территории.

2. Выискивать советские учебники по истории, возможно, на книжных рынках, у знакомых — и дома ребёнка учить реальной истории мира.

Всё зависит от нас. Реальность зависит от нас.

Каждый выбирает по себе

Женщину, религию, дорогу.

Дьяволу служить или пророку —

Каждый выбирает по себе.

Каждый выбирает для себя

Слово для любви и для молитвы.

Шпагу для дуэли, меч для битвы

Каждый выбирает для себя.

Каждый выбирает по себе.

Щит и латы, посох и заплаты,

Меру окончательной расплаты

Каждый выбирает по себе.

Каждый выбирает для себя…

И мы тоже выбираем — как умеем.

Ни к кому претензий не имеем.

Каждый выбирает для себя!

Юрий Левитанский

Дмитрий Дзыговбродский, для «Русской Весны»

* запрещенная в РФ экстремистская организация.