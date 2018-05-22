Помню, как первый раз села на лобном месте, как было волнительно. Мы ждали захода на поляну часов 5 наверное в маленькой гостевой комнате с расстроенным фортепиано, на котором я так хотела сыграть. И вот мы на лобном, миллион камер, яркие лампы, чужие люди из телика, которые вылупились на тебя, как баран на новые ворота и окатывают оценивающим взглядом. Постановочные шутки Черкасова и постановочный смех всех участников, как мне тогда показалось... Короче атмосфера крайне неуютная, странная и новая была для меня! Но с каждым лобным местом я чувствовала себя более уверенно. Вообще вся атмосфера, к которой я привыкла уже не казалась постановочной и даже шутки всех ведущих были смешными, все дело привычки. Но странно то, что на уходе, я вновь вернулась к тому волнению, которое испытывала на заходе в проект. Друзья, если у вас есть вопросы, которые интересны обо мне, проекте, моей жизни там и вообще - пишите в комментарии. Отвечу на самые интересные вопросы.
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Новости » Шоу-бизнес » Светлана Юрченко вспоминает свое первое появление на проекте
Светлана Юрченко вспоминает свое первое появление на проекте
Добавлено: 22 май 2018 в 18:28, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 22 май 2018 в 18:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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