Тайный агент - 2 сезон, 14 выпуск, Фастфуд (21.05.2018)

Добавлено: 22 май 2018 в 09:48 ,

Таємний агент 2 сезон 14 серия Фастфуд последний выпуск 21 мая. Тараканы – это норма и масло цвета нефти. Журналисты проекта провели расследование в сфере быстрого питания. Из чего котлета в гамбургере, как часто меняют масло во фритюрнице для картофеля-фри и что наливают в стакан вместо кваса. Журналист проекта Вероника Яресько выясняла, как работают точки по продаже главного летнего уличного напитка – кваса. Агент проекта Оля Бичева отвезла образцы кваса в лабораторию, чтобы проверить напиток на качество.















