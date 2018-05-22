Толстой призвал сделать всё возможное для освобождения россиян на Украине

Несмотря на то, что действия украинских властей в ряде случаев приобретают непозволительные в международном праве черты, России следует рассмотреть все возможности для освобождения незаконно удерживаемых в стране россиян.

Соответствующее мнение написал на странице в Facebook заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой.

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«Всё чаще поведение киевских властей напоминает деятельность террористической организации: обстрелы мирных жителей, запугивание инакомыслящих, диверсионная деятельность, похищения людей с целью обмена или получения выкупа. С террористами, как известно, мы переговоров не ведём, однако мы должны рассмотреть все возможности для того, чтобы вытащить из подвалов СБУ всех граждан России, счёт которым идёт на десятки», — отметил вице-спикер палаты.

Комментируя политику официального Киева, Пётр Толстой также отметил, что его представители «в последние дни в ударе». В этой связи он обратил внимание на заявления украинских политиков об остановке строительства «Северного потока-2», призывы взорвать открытый Крымский мост, а также намерение организовать наступление в районе города Горловка в ДНР.

Ранее, во вторник, возможности обмена Кирилла Вышинского на украинского режиссёра Олега Сенцова, приговорённого в России к 20 годам заключения за подготовку теракта, не исключил глава международного Комитета Госдумы Леонид Слуцкий.

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