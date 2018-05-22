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Томас Маркл вышел из больницы и жалеет о том, что пропустил свадьбу дочери


Добавлено: 22 май 2018 в 20:48, Категория: Шоу-бизнес
Томас Маркл вышел из больницы и жалеет о том, что пропустил свадьбу дочери

Томас Маркл за неделю до свадьбы дочери Меган Маркл попал в больницу с сердечным приступом. Его прооперировали, но на свадьбу прийти он физически не смог. К алтарю Меган вел принц Чарльз. Отец теперь герцогини Сассекской выписался из больницы. В интервью порталу TMZ Томас рассказал о своих горьких чувствах.

«Это была удивительно красивая церемония. Я до конца своей жизни буду жалеть о том, что меня там не было, и я не смог держать мою дочку за руку в такой ответственный момент… Моя девочка стала теперь герцогиней! Я так ее люблю! Когда вы видите, как ваша девочка выходит замуж, невольно вспоминается все, что с ней связано, с того самого дня, когда она появилась на свет, с того момента, когда я впервые взял ее на руки… Она была так прекрасна и выглядела такой счастливой… Как бы я хотел тоже быть там и разделить ее счастье!»

Меган просила перед свадьбой общественность оставить в покое своего отца. «К сожалению, мой отец не будет присутствовать на нашей свадьбе. Я всегда заботилась и беспокоилась о нем, надеюсь, сейчас его оставят в покое и у него будет время, чтобы заняться своим здоровьем».

«Я хочу поблагодарить каждого, кто присылает нам сообщения со словами поддержки. Пожалуйста, знайте, что мы с Гарри с нетерпением ждем возможности разделить наш особенный день с вами», — гласит заявление.


Накануне свадьбы Томас Маркл пережил сложную операцию на сердце — стентирование сосудов. Это процедура установки стента — каркаса в просвет полых органов человека, который обеспечивает расширение участка, суженого патологическими процессами в организме. Теперь Томас нуждается в покое и проведет несколько дней в больнице. На полное восстановление после операции понадобится намного больше времени, поэтому он не сможет посетить свадьбу Меган 19 числа.

Сама Меган попыталась уговорить отца появиться на торжественном мероприятии, таком важном для нее. «Совершенно очевидно, что она хочет видеть отца на свадьбе. А мысль о том, что его там не будет, ее очень расстраивает», — рассказала подруга 36-летней Меган.

Отказался от участия в бракосочетании отец Маркл еще и потому, что связался с фотоагентством, которое выставило постановочные фотографии подготовки к свадьбе. На них Томас Маркл показывает себя заботливым отцом: примеряет костюм у портного и сидит в кафе у ноутбука, где читает новости о предстоящей свадьбе дочери и принца Гарри. С какой именно целью были сделаны фото — не известно. После освещения фотографий в сети Томас отказался появляться на свадьбе дочери, чтобы не выставить ее в дурном свете и никого не смутить.

«Меган и принц Гарри просят людей оставить его в покое. Они предлагали отцу Меган свою помощь и поддержку еще несколько недель назад. Он чувствует очень большое давление со стороны общества. Томас — очень гордый человек, который хочет быть хорошим отцом. Происходящее сейчас действительно вызывает беспокойство у пары. Меган и Гарри делают все, чтобы помочь ему», — говорят инсайдеры.


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Добавлено: 22 май 2018 в 20:48, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: starslife

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