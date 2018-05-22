Трамп подтвердил готовность отказаться от встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном, запланированная на июнь, может не состояться, сообщает Reuters.

В ходе встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином Трамп заявил: «Это может не получиться 12 июня».

Ранее вице-президент США Майк Пенс рассказал о готовности Дональда Трампа отменить встречу в Сингапуре с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, назначенную на 12 июня. До того власти КНДР сообщили о возможной отмене переговоров на высшем уровне 12 июня в Сингапуре, если Вашингтон намерен требовать денуклеаризации Корейского полуострова в одностороннем порядке.