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Трамп высокого накаливания


Добавлено: 22 май 2018 в 18:48,
Трамп высокого накаливания
Эксперты сравнивают политику президента США с ведением бизнеса по «логике сумасшедшего»

Крымский мост и политическая шизофрения вокруг него, Дональд Трамп и его «логика сумасшедшего» по иранской ядерной сделке, угрозы фанатов из Британии на ЧМ-2018 — об этом говорили в пресс-центре «Парламентской газете» эксперты в рамках проекта «Политическая кухня».

На закуску: Порошенко продал всё, кроме войны с Донбассом

Вопреки тому, что Крымский мост являлся объектом яростных атак генераторов фейк-новостей, заявлений украинских властей и ряда иностранных журналистов, его открытие состоялось. Но сразу же появились призывы с террористическим «душком» — один из американских журналистов заявил, что мост надо взорвать. в Верховной раде этот вопрос удосужились обсудить даже несколько раз. И конца этой политической шизофрении ждать не стоит — политолог Алексей Мартынов считает, что тема Крымского моста взята на новый этап «разработки» антироссийскими пропагандистами. «Логика официальной Украины — генерировать такой контент, чтобы увести своих граждан от реальной жизни, реальных проблем. Из той же «серии» — уголовное дело в отношении шеф-редактора корпункта «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Причём методология таких сюжетов копирует ту, которые использовалась британцами в скандале со Скрипалём», — заметил эксперт.


Между тем возникновение подобных сюжетов на Украине напрямую зависит от одного — как они покупаются на Западе. Политолог Дмитрий Егорченков считает, что все такие усилия направлены на отработку «идеологии», которую поддерживают западные элиты. Например, на выход из СНГ. «Все заявления президента Украины Петра Порошенко имеют одну цель — мы отворачиваемся от России и поворачиваемся к Европе. И это будет продолжаться, пока западные политики, пресса будет это «кушать». И пока под подобную риторику можно будет списывать преддефолтное состояние Украины», — подчеркнул он.

Шеф-повар «Политкухни», политолог Армен Гаспарян заметил, что от немецких коллег мы узнали — Порошенко встречался с канцлером Германии Ангелой Меркель. Почти сразу после этого началось резкое обострение ситуации на Донбассе. «Порошенко просто нечего продать, кроме войны, — заявил Алексей Мартынов. — Всё остальное он уже продал Западу. Поэтому он будет, к сожалению, и дальше торговать этим кровавым товаром».


Дмитрий Егорченков уверен, что обстрелы Донбасса из тяжёлых орудий, которые сейчас имеют место, не могут привести к результату, который приемлем для Киева. Поэтому эксперт предполагает, что в отношении ДНР и ЛНР будет применяться новая пытка, изобретённая в Европе, — гуманитарная интервенция. «Сначала создаётся гуманитарная катастрофа. А после без решения ООН вводятся войска на Донбасс — причём любой страны», — пояснил он. Правда, политологи считают, что при таком сценарии быстрее всех на Донбасс войдут российские миротворцы. И это вряд ли понравится западным кураторам бойни на юго-востоке Украины.

Основное блюдо: ядерная логика Трампа

Вторая тема в меню политкухни — решение США о выходе из «ядерной сделки» по Ирану. Это внесло раскол в отношения Штатов и Евросоюза, о чём свидетельствуют ряд реплик Ангелы Меркель и приезд лидера Германии в Сочи на встречу с Президентом России Владимиром Путиным.

Между тем политологи считают, что «иранский» выпад США вполне вписывается в логику американского президента-бизнесмена Дональда Трампа — он хочет «делать хорошие сделки». «Трамп делает всё, что выгодно американским компаниям, и делает так, как он это понимает: сперва обостряет ситуацию до предела, а потом «делает хорошие сделки», — пояснил Алексей Мартынов. - Примерно также он действовал, когда был акулой девелоперского бизнеса в Штатах — это логика бизнесмена-риелтора, когда клиентов сначала запугивают и так заставляют идти на соглашения. Президентство просто открыло Трампу новые глобальные возможности для применения такой бизнес-логики».


В рамках такой тактики Трамп действует и на Корейском полуострове, так он ведёт политику и в контексте ядерной сделки по Ирану. Между тем в бизнесе это называют «логикой сумасшедшего», а применять её в играх между ядерными державами сверхопасно для человечества — на это обратил внимание Дмитрий Егорченков. «Но Трамп понимает, что в сделке по Ирану он может выиграть несколько раз — и всё за счёт ЕС, в частности Франции, которая теряет огромные деньги, вложенные в контракты с Ираном. Этим вызваны «шатания умов» в Европе, а нам надо срочно использовать эту распрю», — уверен эксперт.

Это уже частично происходит — Иран готов войти в евразийское пространство, разговоры об этом участились. Есть и другие моменты, которые работают на Россию. Например, обращает на себя внимание высокая заинтересованнось арабских государств в экономическом сотрудничестве с Москвой — на днях планируется открытие в египетском Порт-Саиде российской промышленной зоны. В данном случае арабские страны традиционно лавируют между интересами мировых держав, и, как считают политологи, России надо воспользоваться дивидендами от такого лавирования


Между тем расширение «ядерного клуба» стран явно не добавляет миру спокойствия — в этом эксперты практически единодушны. «Мы не заинтересованы, мне кажется, в это. Удержать Иран от подобных действий является, в том числе, российской задачей. Отмечу, что сегодня фактор России воспринимается как стабилизирующий на Ближнем Востоке — две наши базы в Сирии создают поле стабильности во всём регионе. И в случае какого-то серьёзного обострения мы сможем вмешаться и повлиять, чтобы в конфликте не применялось ядерное оружие», — считает Алексей Мартынов.

Десерт: британские фанаты просто не знают, что такое ОМОН

Футбольные фанаты Британии собираются устроить в России «третью мировую войну» — об этом написала британская Daily Star. Армен Гаспарян предположил, что те, кто делает такие заявления, просто не знают, что в России есть ОМОН, столкновения с которым дорого обходится зачинщикам беспорядков. Перспективы две и обе не радостные — либо окажешься за решёткой, либо в больнице.

Сборная Англии свои матчи играет в Волгограде. А парни с Нижнего тракторного завода — это парни без чувства юмора/

Между тем Алексей Мартынов считает, что эти заявления вряд ли серьёзны — по его мнению, скорее всего, всё закончится теми пакостями, которые сопровождают каждый приезд английских фанатов. Это мусор, мелкие нарушения, а крупных эксцессов наверняка удастся избежать. «Всегда на таких масштабных мероприятиях находятся силы, которые пытаются организовать провокации. Но организаторы турниров всегда учитывают эти угрозы. И, знаете, у нас есть опыт. Думаю, что лет через 20 рассекретят информацию о том, какие угрозы удалось предотвратить в Сочи-2014. Не сомневаюсь, что у нас накоплен приличный опыт противостояния провокациям на таких масштабных мероприятиях», — считает политолог.

Напоследок Армен Гаспарян зачитал онлайн-отклик на обсуждение на «политкухне» в пресс-центре «Парламентской газеты». «Сборная Англии свои матчи играет в Волгограде. А парни с Нижнего тракторного завода — это парни без чувства юмора», — так один из зрителей корректно предупредил английских фанатов.

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Добавлено: 22 май 2018 в 18:48, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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