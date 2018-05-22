Транспортной полиции разрешат использовать электрошокеры

Соответствующие поправки рассмотрят в Госдуме

22 мая на заседании думского Комитета по транспорту и строительству депутаты рассмотрят в ходе подготовки к первому чтению поправки в Федеральный закон «О транспортной безопасности».

Согласно поправкам, разработанным группой сенаторов и депутатов, сотрудникам подразделений транспортной безопасности разрешат использовать гражданское оружие самообороны, в частности — электрошоковые устройства. Читайте по теме

Сотрудникам транспортной безопасности могут выдать электрошокеры

В настоящее время использовать электрошокеры разрешено охранникам частных охранных предприятий, сотрудникам вневедомственной охраны, судебным приставам, работникам организаций федеральной почтовой связи, сотрудникам полиции и Росгвардии. Вместе с тем действующее законодательство не предусматривает возможность их использования подразделениями транспортной безопасности.

Как отмечают авторы законопроекта, деятельность подразделений транспортной безопасности осуществляется на объектах массового скопления людей, и в этой связи использование огнестрельного оружия их сотрудниками законодательно запрещено, поскольку в результате его применения могут пострадать случайные лица.

Однако учитывая особую ответственность, возложенную на подразделения транспортной безопасности по пресечению актов незаконного вмешательства, в том числе террористических актов на территории аэропортов, в качестве оружия активной самообороны необходимо использовать электрошокеры.

Внесение предлагаемых изменений, как следует из пояснительной записки к законопроекту, позволит Правительству России включить электрошоковые устройства в перечень оружия, которое имеют право приобретать, хранить и носить сотрудники подразделений транспортной безопасности.

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