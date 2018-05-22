Тренер "Тампы" о шестой игре с "Вашингтоном": ничего хорошего мы не показали

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Главный тренер "Тампы" Джон Купер заявил, что игроки его команды не показали ничего хорошо в шестом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли против "Вашингтона".

В понедельник "Вашингтон" со счетом 3:0 обыграл на своей арене "Тампу" и сравнял счет в серии.

"Ничего хорошего мы не показали. Мы и близко не играли с тем отчаянием, с каким играл соперник. Была ли игра примерно равной? Без вопросов. Но каким было соотношение силовых приемов? 39-19? Это говорит лишь о том, что кто-то был вовлечен в игру, а кто-то - нет", - цитирует Купера сайт НХЛ.

"Чтобы забивать голы, нужно бросать, нужно отправлять шайбы в створ. Сегодня соперники заблокировали слишком много наших бросков, и как много шайб пролетело мимо цели. Завершение атак происходит не только благодаря передачам на крюк партнеру. Еще нужно бросать и отправлять шайбы туда, где ты сможешь получить их обратно. Все это мы сегодня и близко не делали с достаточной агрессивностью", - добавил специалист.

Решающий матч соперники проведут 23 мая на льду "Тампы".