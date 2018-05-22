Турчинов: На испытаниях из «Джавелинов» стреляли по настоящему танку

Во время проведения испытаний противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» огонь велся не по макету, а по настоящему танку. Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов в Facebook.

«На полигоне ВСУ состоялись испытания противотанковых управляемых ракетных комплексов. Для проверки эффективности поражения целей огонь велся не по макету, а по реальному танку. Украинский «Стугна» и американский «Джавелин» точно и надежно уничтожили цели», — написал Турчинов.

Ранее президент Украины Петр Порошенко показал испытания «Джавелинов».

Фото: Александр Турчинов / Facebook