У стен Кремля прошел торжественный ритуал увольнения в запас военнослужащих военной комендатуры города Москвы

В Александровском саду состоялась торжественная церемония увольнения в запас военнослужащих военной комендатуры г. Москвы, завершивших военную службу по призыву.

Поздравить бойцов с окончанием службы пришли представители Главного командования Сухопутных войск, управления военной комендатуры г.Москвы, ветераны, родственники и друзья.

Военнослужащим были вручены ведомственные награды, в том числе медали за участие в военном параде на Красной площади 9 мая, знаки «Отличник Сухопутных войск», знаки отличия Главного управления военной полиции, почетные грамоты и памятные подарки, а особо проявившим себя – очередные воинские звания.

Церемония увольнения завершилась возложением венков и традиционным прохождением торжественным маршем.

Справочно:

Личный состав военной комендатуры города Москвы обеспечивает безопасность при проведении государственных и общегородских мероприятий, следит за соблюдением воинской дисциплины и правопорядка на территории столичного гарнизона. В этом году военная комендатура г.Москвы отметит свое 100-летие.