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» » У стен Кремля прошел торжественный ритуал увольнения в запас военнослужащих военной комендатуры города Москвы

У стен Кремля прошел торжественный ритуал увольнения в запас военнослужащих военной комендатуры города Москвы


Добавлено: 22 май 2018 в 16:56, Категория: Общество
У стен Кремля прошел торжественный ритуал увольнения в запас военнослужащих военной комендатуры города Москвы
 







В Александровском саду состоялась торжественная церемония увольнения в запас военнослужащих военной комендатуры г. Москвы, завершивших военную службу по призыву.

Поздравить бойцов с окончанием службы пришли представители Главного командования Сухопутных войск, управления военной комендатуры г.Москвы, ветераны, родственники и друзья.

Военнослужащим были вручены ведомственные награды, в том числе медали за участие в военном параде на Красной площади 9 мая, знаки «Отличник Сухопутных войск», знаки отличия Главного управления военной полиции, почетные грамоты и памятные подарки, а особо проявившим себя – очередные воинские звания.

Церемония увольнения завершилась возложением венков и традиционным прохождением торжественным маршем.

Справочно:

Личный состав военной комендатуры города Москвы обеспечивает безопасность при проведении государственных и общегородских мероприятий, следит за соблюдением воинской дисциплины и правопорядка на территории столичного гарнизона. В этом году военная комендатура г.Москвы отметит свое 100-летие.


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Добавлено: 22 май 2018 в 16:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: mil.ru

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