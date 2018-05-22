Ученые нашли новое применение винограду

Французские ученые из Университета Клермона предложили уникальный метод, при помощи которого можно добиться улучшения качества пластмассы органическим способом, изготавливая экологически чистый пластик. Специалисты использовали отходы винограда сорта Pinot noir - листья, ветки и косточки, размещая их в микроволновую печь, где на протяжении 20 минут ингредиенты подвергались высушиванию.На производстве во время изготовления пластмассы для того, чтобы продукт не разрушался добавляется специальный, содержащий антиоксиданты, стабилизатор. Ученые объясняют, что избежать фотоокисления можно благодаря светостабилизаторам, а антиокислители необходимы для предотвращения термоокислительных процессов.Виноград имеет в своем составе химические соединения, называемые полифенолами. Именно они служат природными антиоксидантами, предупреждающими химические процессы, во время которых материал разрушается из-за того, что молекула теряет свои электроны.В результате высушивания виноградных отходов в микроволновой печи, ученые извлекли порошок, имеющий светло-коричневый цвет, в котором содержались полифенолы. После чего его соединили с расплавленным полипропиленом, который обычно применяется в процессе изготовления посуды одноразового или многоразового использования.Исследователи провели тестирование готового материала. Пластик проверили на прочность: применяя воздействие ультрафиолетовых лучей, направляли сильные воздушные потоки, а также отправляли в печь с 80 и 90-градусной температурами.Специалисты отметили, что пластиковый материал с использованием виноградных полифенолов смог продержаться 27 часов в камере светового старения. В то время как пластик без стабилизатора продержался на 2 часа меньше.