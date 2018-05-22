Украинские светофоры будут работать «по европейским стандартам»

В Украине изменятся стандарты работы светофоров. Об этом в Facebook сообщил замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

«Мы будем переходить на новые госстандарты по работе светофоров в Украине, все это изложено в выводах и рекомендациях правительственной комиссии, акт уже направлен на рассмотрение Правительства», – анонсировал Лавренюк.

По его словам, в Украине будут внедрены «европейские стандарты» работы светофора, в которых учтут пожелания от МВД (усиление ответственности за проезд на запрещающий свет светофора и фотовидеофиксация нарушения ПДД).

Ранее в Кабмине предлагали отменить желтый свет светофора.

Фото: iPhones.ru