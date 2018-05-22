«Устрашать Россию» будет наследник бронированного чудовища Первой мировой, — Die Welt

Новейшая версия танка «Леопард 2» называется А7V — так же, как знаменитые немецкие танки, которые в 1918 году появились на фронтах во Франции. Как пишет Die Welt, с недавних пор наследники этих бронированных чудовищ снова в деле — с их помощью страны НАТО намерены устрашать Россию у её западных границ.

A7V — так назывались немецкие танки, которые в 1918 году появились на фронтах во Франции. Новейшая бундесверовская версия «Леопарда 2» тоже называется А7V. Как пишет Die Welt, тем самым в немецкую армию как бы возвращается боевая машина, давно снятая с вооружения.

Издание отмечает, что впервые немцы применили танки 100 лет назад, во Франции в годы Первой мировой войны. 21 марта 1918 года бронированные чудовища модели А7V появились на фронте вблизи северофранцузского города Сен-Квентин.

Перед ними стояла задача привнести движение в позиционную войну, подавить пулемёты противника и пробить брешь в позициях его пехоты. В тех танках тоже было тесно. А7V весили 32 тонны и выглядели как перевёрнутые корпуса кораблей. Внутри, плотно прижавшись друг к другу, сидели 20 солдат, в том числе 12 пулемётчиков и даже один инструктор почтовых голубей, служивших тогда средствами связи. Освещение внутри отсутствовало, жара доходила до 60 градусов. Образец того А7V находится сегодня в музее танковых войск в Мунстере.

«Условия для экипажа в этом ужасно тесном танке были бесчеловечными. Воздух был наполнен гарью, стоял оглушительный шум», — рассказывает директор музея Ральф Ратс.

Позже танки навсегда изменили характер войн. Именно они позволили Гитлеру совершать быстрые захватнические операции в первые годы Второй мировой войны. Позднее танки «Тигры» и «Пантеры» считались самым опасным оружием вермахта.

«Танк произвёл революцию в стратегии ведения войны, в том числе и потому, что ему не страшно простое пехотное вооружение, как, например, наводившее вначале ужас автоматическое оружие. С помощью танков можно наступать вглубь вражеской территории», — рассказывает Харальд Потемпа, сотрудник Центра военной истории и социальных наук бундесвера в Потсдаме.

После падения железного занавеса число танков в бундесвере сократили до абсолютного минимума, считая их реликтом холодной войны. Но сейчас танки вновь обрели своё былое значение. Страны НАТО усиленно вооружаются, оборона каждой отдельной страны и альянса в целом находится в центре политики в области безопасности, как это было во времена холодной войны. Немецкие танки сейчас стоят в Прибалтике для устрашения России.

Но возвращение танков в строй ставит перед странами — членами НАТО новые проблемы, касающиеся инфраструктуры Европы. В конце марта комиссия ЕС представила план, согласно которому предстоит модернизировать дороги, мосты и железнодорожную сеть. Цель этих мероприятий — создание возможности для более быстрого перемещения танков и войск по Европе ввиду растущей напряжённости в отношениях с Россией.

Немецкая армия работает над повышением боеготовности танков, но параллельно с этим и над совершенствованием других комплексных систем вооружения. В отличие от ранних моделей, сегодня танки полностью компьютеризированы. «Леопард 2» А7 весит 60 тонн, развивает скорость до 70 км/час и представляет собой движущийся вычислительный центр. Электронный баллистический вычислитель рассчитывает траекторию полёта 120-миллиметрового снаряда. Командир экипажа работает джойстиком, в его распоряжении перископ с панорамным обзором, который можно переключить на тепловизионный режим и режим ночного видения, электроника также рассчитывает траекторию снаряда.

Как заключает издание, скоро должна быть выпущена модифицированная модель, говорит Грейзингер, «Леопард 2» A7V, где буква V означает «улучшенный». Улучшения касаются, помимо всего прочего, систем минозащиты и ночного видения.