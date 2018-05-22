В Дебальцево при взрыве в автобусе пострадали дети, есть жертва

22 мая около 16.00 в Дебальцево произошёл взрыв в рейсовом автобусе, как передаёт ДАН, ссылаясь на СЦКК. В результате инцидента пострадали дети, есть жертва.

Происшествие случилось, когда транспортное средство двигалось по ул. Курчатова (маршрут №1).

Судя по некоторым данным, в салоне автобуса находилась взрывчатка, о чём сообщил Руслан Якуборов - глава донецкого представительства в Совместном центре прекращения огня.

По последним данным, погиб один человек и двое получили ранения. Пострадавшими оказались дети, как сообщает RT, ссылаясь на донецкое Министерство здравоохранения.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Киев сообщил, что изменится в Донбассе уже в ближайший месяц

И.о. главы местной администрации Игорь Маринков сообщил, что на месте ожидают сапёров. А в салоне машины замечен подозрительный рюкзак. На момент ЧП в ТС находились 15 человек, о чём говорится в Комсомольской правде.