В Госсовете Крыма отреагировали на предложение уничтожить Крымский мост

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал заявление депутата Верховной Рады Украины Игоря Мосийчука, призвавшего уничтожить Крымский мост. Как сообщает RT, народный избранник признал, что украинских политиков раздражает открытие раньше срока Крымского моста, который к тому же является примером уникального сооружения для всего мира.

Речь идет о заявлении Мосийчука, сделанном в эфире телеканала «112 Украина». Он сообщил, что если бы был министром обороны, то обязательно уничтожил бы Крымский мост как вражескую инфраструктуру.

«Украина пыталась убедить народ в том, что мост построить невозможно, что он будет разрушаться в процессе, — все это были лишь пустые заявления. Уничтожить Крымский мост они могут лишь в фантазиях. Сегодня безопасность моста находится на самом высоком уровне. Любая попытка будет пресекаться самым жестким образом», — сказал Ганжара.

Депутат также выразил мнение, что провокационные заявления украинских политиков будут продолжаться: развитие Крыма, инфраструктурных объектов, появление собственных электростанций, трасс федерального значения – все это вызовет «желчную, агрессивную риторику», но на жизнь крымчан и развитие полуострова она не повлияет.