В Канаде сняли на видео падение неопознанного космического объекта, уверены уфологи

В Канаде на видео попало падение странного летающего объекта.

Странный летательный аппарат был снят на видео очевидцами из провинции Онтарио. Неизвестный объект черного цвета и неоднородной формы привлек внимание горожан, которые и выложили ролик в Сеть, после чего он был опубликован каналом UFO Institute. Уфологи утверждают, что это – неопознанный космический объект, либо существо, которое спускается на Землю.

При этом скептики уверены, что это, хоть и очевидно рукотворный объект, но все же земного производства. Некоторые считают, что перед ними просто спущенный гелиевый шарик. Уфологи уверены, что это и есть космический корабль, пилотируемый пришельцами. Люди не станут тратить силы на строительство таких странных аппаратов, уверены квази-ученые