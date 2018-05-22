В КПРФ предложили перенести дату единого дня голосования

В России дата выборов депутатов Государственной Думы и голосование на выборах в представительные региональные органы власти и органы местного самоуправления должны проходить упорядоченно и в одно время — в марте вместо сентября.

Соответствующие поправки в отдельные законодательные акты в части установления дня голосования в ходе выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации направили на рассмотрение палаты группа депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым.

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В пояснительной записке к документу, который имеется в распоряжении «Парламентской газеты», указано, что инициатива предлагает внести в действующие федеральные законы нормы о переносе выборов в Государственную Думу с сентября на март, с тем чтобы большее количество граждан смогли принять участие в этих выборах.

«Выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва проводятся в третье воскресенье марта 2021 года», — следует из текста законопроекта.

Таким образом в КПРФ высказались в поддержку приведения к единообразию даты выборов в Госдуму и даты выборов в региональные и местные органы власти.

«Такой подход позволит более эффективно организовать проведение выборов, включая регистрацию кандидатов в депутаты, их участию во встречах с избирателями, большинство которых в это время находятся по месту жительства, и предвыборную агитацию», — уверены авторы инициативы.

Обоснованность предложения парламентарии подтверждают и данными статистики по голосованию на парламентских и региональных выборах последних десятилетий, в соответствии с которой, по версии членов КПРФ, избиратели проявляют большую активность на весенних выборах, а не в сентябре.

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