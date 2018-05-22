В Краматорске с подозрением на корь госпитализированы 8 человек

В Краматорске с подозрением на корь госпитализированы восемь жителей города.

Начальник городского отдела здравоохраниния Валерия Мельник сообщила, что по состоянию на утро 22 мая 2018 среди заболевших — один ребенок и семеро взрослых, из которых трое — медицинские работники. Мельник уточнила: «10-летняя девочка заболела еще на прошлой неделе и сегодня уже готовится к выписке из больницы, а вот 7 взрослых в возрасте от 35 до 50 лет, обратившихся в лечебное учреждение 21 мая. По клиническим признакам им установлен предварительный диагноз — корь. Трое из заболевших — медицинские работники».

На данный момент ожидается лабораторное подтверждение установленных диагнозов