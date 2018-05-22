В Министерстве здравоохранения анонсировали изменения, которые могут коснуться каждого украинца

В Минздраве утвердили новые правила выписки рецептов на лекарственные препараты и изделия медицинского назначения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.“Новая форма рецепта является предпосылкой для внедрения электронного рецепта, который будет удобным как для пациента, так и для медучреждений”, - утверждают в Министерстве.Новый бланк будет содержать поле «источник финансирования», без которого препарат не отпустят. Предполагается, что электронный рецепт сразу попадет в систему, где его увидят фармацевты.По желанию пациента врач может распечатать рецепт, но это не является его обязанностью. Пациент получит СМС-уведомление с номером рецепта, который предъявит в аптеке.Впрочем, как это часто бывает, анонсированные изменения подвергаются весьма жесткой критике в обществе, потому как реализовать программу “Электронный рецепт” будет крайне проблематично в глубинке. Причина проста: для реализации проекта понадобятся компьютеры, принтеры, программное обеспечение, право электронной подписи, наличие интернета и обученный персонал.