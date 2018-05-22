В Минобороны России создан первый научный взвод робототехники

Первый научный взвод робототехники сформирован в Минобороны России. Уникальное подразделение полностью укомплектовано научными кадрами и после завершения строительства объектов первой очереди Военного инновационного технополиса «ЭРА» в г. Анапа Краснодарского края будет направлено для прохождения военной службы.

В настоящее время научный взвод робототехники (РТК) расположен в одном из военных городков Подмосковья. Операторы научного взвода закреплены за научными руководителями и уже занимаются научной деятельностью по актуальным направлениям развития роботехнических комплексов военного назначения.

В целях качественного комплектования взвода профильными специалистами, Главным управлением научно-исследовательской деятельности Минобороны России (ГУНИД МО РФ) организовано взаимодействие с 23 ведущими ВУЗами страны и региональными отделениями военных комиссариатов. Кадровая ротация военнослужащих взвода РТК будет осуществляться в рамках призывных кампаний.

Операторы взвода РТК будут выполнять индивидуальные задания, а также тесно работать с ведущими научными школами России и профильными предприятиями промышленности осуществляющими деятельность в интересах развития отечественной робототехники.

25 мая 2018 года операторы научного взвода РТК примут участие

в 3-й Военно-научной конференции «Роботизация Вооруженных Сил Российской Федерации», которая пройдет в Конгрессно-выставочном центре «Патриот».