В Подмосковье пройдет 3-я Международная конференция по вопросам гуманитарного разминирования и противодействия самодельным взрывным устройствам

22-23 мая состоится 3-я Международная конференция по вопросам гуманитарного разминирования и противодействия самодельным взрывным устройствам, под руководством начальника инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Юрия Ставицкого.

В ней примут участие около 100 делегатов из более 20 стран мира, а также представители ряда международных и неправительственных организаций – женевского центра по гуманитарному разминированию, Международного комитета Красного Креста и другие.

Первый день конференции (22 мая) пройдет в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» (Кубинка, Московская обл.), где специалисты стран-участниц мероприятия поделятся опытом работы в области гуманитарного разминирования и противодействии самодельным взрывным устройствам.

На второй день (23 мая) - в Международном противоминном центре ВС РФ (п. Нахабино Московская обл.) участники конференции ознакомятся с объектами и учебно-материальной базой Центра, со средствами инженерного вооружения и техникой российских Вооруженных Сил (средства защиты сапера, поиска мин и взрывоопасных предметов, проведения подводного разминирования, инструментов применяемых при разминировании и очистке местности), состоится показ практических действий подвижной группы разминирования на многофункциональном мобильном комплексе разминирования «МИКР», разминирование местности с применением мобильного робототехнического комплекса «Уран-6».

Специалисты противоминного центра продемонстрируют порядок содержания и дрессировки собак. Также наглядно покажут принципы работы самодельных взрывных устройств, применяемых террористами в Сирии и методы борьбы с ними.