В России работают над системой глобального спутникового интернета

Низкоорбитальная спутниковая группировка «Скиф» (Skif) предназначена для предоставления услуг доступа в Интернет на скорости до 15 Гбит/сек – её клиентами станут, главным образом, жители отдалённых и малонаселённых районов Арктики.Спутники системы Skif, которые разрабатывает компания Zond-Holding для обеспечения жителей Арктики доступом к высокоскоростному Интернету, в конечном итоге смогут дать возможность выходить во Всемирную паутину жителям всей планеты, – заявил агентству ТАСС генеральный директор компании Виктор Донианц.Для этой цели потребуется 12 спутников типа Skif, заявил генеральный директор.Низкоорбитальная спутниковая группировка Skif разработана для предоставления услуг доступа в Интернет на скорости до 15 Гбит/сек, главным образом, жителям отдалённых и малонаселённых регионов, куда неэффективно и нерентабельно прокладывать оптико-волоконные линии связи. Система разрабатывается на основе платформы среднего класса Express 1000, созданной компанией Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнёва.Компания начала производство моделей оборудования для спутника: бортового транспондера (устройство для передачи сигнала между радиопередатчиками), и макета модуля полезной нагрузки, работа над которым близится к завершению. Одновременно ведётся работа по координации частоты, необходимых для работы системы Skif.По словам Донианца, создание данной системы вписывается в концепцию устранения цифрового неравенства в России. По состоянию на 2017 год в российской Арктике проживало 2,37 миллиона человек, и данные спутники помогут им получить доступ в Интернет с мобильных устройств через посредничество операторов мобильной связи – в том числе, и в стандарте 5G.Как сообщалось ранее, российская государственная космическая корпорация «Роскосмос» создаст национальную систему, обеспечивающую покрытие территории Земли спутниковым Интернетом. Планируется задействовать для этого существующую систему космической связи «Луч», а также низкоорбитальную группировку мобильной связи «Гонец-D1M», а кроме того разрабатываемую в настоящее время международную низкоорбитальную глобальную систему связи OneWeb. Компания, управляющая спутниковой системой «Гонец», и британская компания OneWeb, создали совместное предприятие.