В Росстате зафиксировали сокращение численности населения России

За январь-март 2018 года население России сократилось на 40,6 тысячи человек и по состоянию на 1 апреля текущего года составляет 146,8 млн человек. Об этом сообщает Росстат в докладе «О социально-экономическом положении России».

За I квартал 2018 года в России родились 390,9 тысячи человек, сокращение рождаемости отмечено в 79 субъектах Федерации. По стране число умерших превысило число родившихся в 1,2 раза. При этом численные потери населения были на 53,5% компенсированы за счет миграционного прироста. Но в январе-марте сократился и этот показатель, на 5,4 тысячи человек.

В I квартале 2017 года родились 411,7 тысячи человек. Однако также Росстатом отмечалось уменьшение численности населения на 24 тысячи человек, на 0,02% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.