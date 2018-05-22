В РЖД предложили вносить дебоширов в «черный список»

В ОАО «РЖД» предложили на год вносить дебоширов в «черный список». Такое заявление сделал генеральный директор РЖД Олег Белозеров РИА Новости.

Белозеров отметил, что инициатива все еще находится в разработке, срок ее введения неизвестен.

«Иногда железнодорожный транспорт является единственным способом передвижения, и перевозчик не может отказать пассажиру в этом случае. Такие моменты необходимо законодательно прописать», — сказал Белозеров.

В РЖД уже неофициально ведут «черные списки» пассажиров, совершивших хулиганскую выходку. Ездить на поездах им не запрещают, но проводники обращают на этих людей дополнительное внимание.

В декабре президент России Владимир Путин подписал закон о составлении «черных списков» авиакомпаниями, который начнет действовать уже летом. Из этого правила сделаны исключения, в частности, для выезда или возвращения к месту лечения либо на похороны, или если другой возможности попасть в РФ у пассажира нет.