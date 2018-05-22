В сети сравнивают свадебные портреты принца Гарри и Меган Маркл с фотографиями принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Меган Маркл и принц Гарри/ принц Уильям и Кейт Миддлтон
Вчера Кенсингтонский дворец обнародовал официальные фотографии со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. Герцог и герцогиня Сассекские, а именно такие титулы получили Гарри и Меган, попросили сделать снимки фотографа Алекса Любомирски, который запечатлел пару по случаю помолвки.
В сети живо принялись обсуждать официальные свадебные портреты супругов, и, конечно, не обошлось без сравнения с фотографиями принца Уильяма и Кейт Миддлтон.
По мнению многих интернет-пользователей, две свадебные фотосессии получились абсолютно разными. Герцог и герцогиня Кембриджские обратились к другим фотографам: их свадебные портреты делал Хьюго Бернанд, а фото в честь помолвки — Марио Тестино.
Отличается и стилистика самих портретов: Меган и Гарри приняли более непринужденные позы, чем Кейт и Уильям, а еще выбрали черно-белый кадр (свадебные снимки принца Уильяма и Кейт Миддлтон были только цветными).
Принц Уильям со своей невестой позировали в тронном зале Букингемского дворца, а его младший брат с избранницей сделали местом съемки зеленую гостиную Виндзорского замка.
Расстановка участников съемки тоже отличалась: мать Меган Маркл Дория Рагланд оказалась рядом с принцем Уильямом, потому что была единственным родственником невесты на фото. Отец невесты не смог приехать на свадьбу из-за проблем со здоровьем.