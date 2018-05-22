В сети сравнивают свадебные портреты принца Гарри и Меган Маркл с фотографиями принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Меган Маркл и принц Гарри/ принц Уильям и Кейт Миддлтон

Вчера Кенсингтонский дворец обнародовал официальные фотографии со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. Герцог и герцогиня Сассекские, а именно такие титулы получили Гарри и Меган, попросили сделать снимки фотографа Алекса Любомирски, который запечатлел пару по случаю помолвки.

В сети живо принялись обсуждать официальные свадебные портреты супругов, и, конечно, не обошлось без сравнения с фотографиями принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Меган Маркл и принц Гарри

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

По мнению многих интернет-пользователей, две свадебные фотосессии получились абсолютно разными. Герцог и герцогиня Кембриджские обратились к другим фотографам: их свадебные портреты делал Хьюго Бернанд, а фото в честь помолвки — Марио Тестино.

Отличается и стилистика самих портретов: Меган и Гарри приняли более непринужденные позы, чем Кейт и Уильям, а еще выбрали черно-белый кадр (свадебные снимки принца Уильяма и Кейт Миддлтон были только цветными).

Стоят: Камилла Паркер-Боулз, принц Чарльз, принц Гарри, Меган Маркл, мать Меган Дория Рагланд, принц УильямСидят: принц Филипп, королева Елизавета II, Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта, принц Джордж, дети — подружки невесты и пажи

Стоят: Камилла Паркер-Боулз, принц Чарльз, принц Гарри, принц Уильям, Кейт Миддлтон, Майкл Миддлтон, Кэрол Миддлтон, Джеймс Миддлтон, Пиппа Миддлтон, дети — подружки невесты и пажи;Сидят: принц Филипп, королева Елизавета II

Принц Уильям со своей невестой позировали в тронном зале Букингемского дворца, а его младший брат с избранницей сделали местом съемки зеленую гостиную Виндзорского замка.

Расстановка участников съемки тоже отличалась: мать Меган Маркл Дория Рагланд оказалась рядом с принцем Уильямом, потому что была единственным родственником невесты на фото. Отец невесты не смог приехать на свадьбу из-за проблем со здоровьем.

Принц Гарри и Меган Маркл с подружками невесты и пажами

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с подружками невесты и пажами