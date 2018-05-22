В Сочи отключили телевидение и радио из-за ЧМ-2018

Краснодарский радиотелевизионный передающий центр ограничил в Сочи трансляцию телеканалов и радиостанций из-за подготовительных работ к чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщает «Интерфакс».

Трансляция ограничена с 21 по 31 мая по будним дням с 9.00 до 18.00.

Начальник радиотелевизионной передающей станции Сочи Владимир Лукьянов пояснил, что речь идет о монтаже на телебашне светодиодных гирлянд, которые «будут создавать праздничные образы» во время матчей.

Напомним, ЧМ-2018 пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.