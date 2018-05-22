В ТЦ на Тишинке мужчина открыл стрельбу

В одном из торговых центров на Тишинской площади Москвы мужчина открыл стрельбу из газового пистолета и разбил стеклянную витрину. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе МВД.

Подозреваемый задержан. Это 29-летний житель столицы.

Вначале он выстрелил из газового пистолета в охранника ТЦ, а затем металлическим ломом разбил стеклянную дверь и попытался сбежать. Когда охранник погнался за ним, мужчина выстрелил еще дважды.

Заведено дело по статье «Хулиганство». Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.