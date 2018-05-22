В ВКС России в рамках выполнения ГОЗ поступили два бомбардировщика Су-34

Два фронтовых бомбардировщика Су-34 поставлены Воздушно-космическим силам (ВКС) МО РФ в соответствии с планом гособоронзаказа на 2018 год.

Новосибирский авиационный завод передал заказчику в МО РФ еще два бомбардировщика Су-34. Самолеты приняты 195 военным представительством, нареканий к качеству произведенной продукции у военпредов нет. Всего, в этом году на вооружение ВКС РФ поставлено четыре таких самолета.

В 2017 году Новосибирский авиационный завод им. Чкалова (входит в состав компании «Сухой») поставил по гособоронзаказу 14 фронтовых бомбардировщиков Су-34.

Серийное производство Су-34 началось в апреле 2005 года. В 2008 году был подписан пятилетний контракт на поставку ВКС России 32 самолетов Су-34. Позже в 2012 году Минобороны РФ заключило еще один контракт на закупку 92 машин этого типа.

Самолеты Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и надводных объектов противника, он способен поражать движущиеся цели малого размера. Кроме того, самолет имеет возможность уничтожать воздушные цели в любое время дня и ночи при любых метеорологических условиях.

На Су-34 используется высокоэффективное управляемое вооружение класса «воздух-поверхность» и «воздух-воздух» большой дальности с обеспечением многоканального применения. Он оборудован высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны. Также конструктивными особенностями Су-34, являются: дальность полета до 4000 км, скорость полета до 1900 км/ч. Боевая нагрузка самолета может составлять восемь тонн.