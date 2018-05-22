"Вашингтон" сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф НХЛ с "Тампой"

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" на своей арене нанесли поражение "Тампе Бэй Лайтнинг" и сравняли счет в полуфинальной серии Кубка Стэнли.

Шестой матч противостояния, прошедший в понедельник в Вашингтоне, завершился победой хозяев льда со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Дубль сделал Ти Джей Оши (36-я и 60-я минуты), еще одну шайбу забросил Деванте Смит-Пелли (51). Нападающий "Кэпиталз" Евгений Кузнецов записал на свой счет голевую передачу, которая стала россиянина 12-й в текущем плей-офф.

Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский провел на льду чуть менее 59 минут и отразил 31 из 33 бросков.

Счет в серии до четырех побед стал 3-3. Решающая игра состоится 23 мая на льду "Тампы".