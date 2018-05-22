ВАЖНО: Захарченко отдал приказ на уничтожение военной техники ВСУ

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.

За прошедшие сутки украинские боевики и командование оккупационных войск продолжили избранную тактику террора мирного населения Донбасса.

Наибольшая огневая активность со стороны украинских оккупационных войск остается на Горловском направлении. Обстрелам подверглись районы девяти населенных пунктов, по которым украинские боевики выпустили 11 артиллерийских снарядов калибра 122 мм, 77 мин калибром 120 и 31 мину калибром 82 мм. Также применялось вооружение БМП, все виды гранатометов и стрелкового оружия.

На Мариупольском направлении противник вел обстрелы районов трех населенных пунктов, по которым применил 20 мин калибром 120 и 82 мм, а также применял гранатометы и стрелковое оружие.

На Донецком направлении обстрелов со стороны украинских боевиков не зафиксировано.

В результате обстрелов террористов четверо мирных жителей поселка шахты им. Гагарина получили ранения, один защитник Республики погиб и двое получили ранения.

В поселке шахты им. Гагарина по улицам Шашурина, Ярошенко, Сухумской и Лебедева-Кумача зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры.

За прошедшие сутки враг 29 раз нарушал режим прекращения огня.

Вчерашние действия украинских боевиков на Горловском направлении говорят о том, что командование оккупационными силами абсолютно не владеет обстановкой. Вчера мы наблюдали панику в рядах украинских террористов после двух неудавшихся атак, которые для нацистских недобитков закончились огромными потерями. В частности, в районе пос. Гольмовский враг потерял более пяти убитыми, а также один миномет.

И в районе Чигарей украинские террористы вывезли 13 двухсотых и более 20 раненых.

Одновременно противотанковыми орудиями были уничтожены один вражеский танк, одна БМП, а также американская станция контрбатарейной борьбы ANTPQ-48, с помощью которой украинские фашисты корректировали огонь артиллерии по мирным жителям.

Огонь на поражение военной техники врага для защиты мирных жителей был открыт по приказу Верховного главнокомандующего ДНР Александра Захарченко.

В случае подобных атак будет незамедлительно отдан приказ на поражение.

Массовые потери боевиков и срыв планов врага войти в Горловку вызвали панику в командовании 24 бригады и «ООС» в целом. После чего, совместно с местной администрацией Дзержинска террористы приступили к спешной эвакуации местного населения, опасаясь мощного контрудара с нашей стороны и готовясь покинуть свои позиции.

Важно отметить, что враг свою панику распространял не только на жителей Дзержинска, но и на жителей Горловки, пытаясь вселить в них страх. Для этого были распространены листовки в Дзержинске, с помощью которых командование «ООС» призывало жителей города к эвакуации.

При этом украинские каратели не предпринимали подобных усилий в отношении жителей н. п. Южное и Чигарской балки, которые находятся ближе к линии соприкосновения. Что доказывает факт использования Наевым мирных жителей в качестве живого щита.

Стоит отметить тот факт, что на оккупированной ВСУ территории потерь среди мирного населения нет. Наш ответный огонь был прицельным, точным и сокрушительным, исключительно по военной технике и боевикам, которые обстреливали наших мирных жителей.

Враг в свою очередь из-за паники бил во все стороны, в том числе и по своим. Под огонь нацистских недобитков попадала только гражданская инфраструктура и мирные дома.

Наев в очередной раз доказал, что он лицемер, лжец и не достоин офицерского звания! Он может только пиариться на камеры и выпрашивать у журналистов хорошие комментарии о себе.

Но, чтобы заслужить уважение, этому фашисту мы прежде всего рекомендуем научиться управлять своей бандой, чтобы заставить её не стрелять специально по мирным жителям, которых они называют гражданами Украины.

В связи с активизацией преступной деятельности террористических сил Наева в оккупированных ВСУ городах и поселках вчера и ранее прошли массовые акции протестов мирных жителей. В отношении некоторых украинские «освободители» применили силу, чтобы разогнать и не дать им высказать правду.

Жители населенных пунктов Светлодарск, Авдеевка, Верхнеторецкое и Дзержинск вышли на улицу и обвинили украинских оккупантов в обстрелах своих городов и поселков. Они выразили протест действиям украинского командования, а также призвали их покинуть города и не прикрываться ими при обстрелах территории ДНР.

Наев приказал скрывать данные факты. При этом имеются данные нашей разведки о подготовке по инициативе Жебривского обстрелов протестующих в городах с позиций украинских карателей, чтобы в очередной раз обвинить в этом ВС ДНР и отбить желание недовольных властью собираться на стихийные митинги и протесты.

Мы обращаемся к мирным жителям: при планировании очередных акций протестов ставьте в известность представителей ООН, СММ ОБСЕ и МККК. Пусть они выступают гарантами вашей безопасности на оккупированной ВСУ территории.

И в заключение, обращаемся к представителям СМИ и блогерам, просим соблюдать журналистскую этику, исключить публикацию непроверенной информации, чтобы не вводить общественность в заблуждение. Любые выдуманные сенсации могут навредить нашей освободительной борьбе за независимость. В связи с чем призываем ориентироваться только на данные, предоставляемые официальными лицами Оперативного командования.

Также события последних дней четко выделили в социальных сетях агентов украинских спецслужб, которые прикрываются своими прошлыми заслугами или симпатиями к Республике, а по факту работают на СБУ.

Этих низкопробных блогеров выделяет незамаскированная ложь, деструктивная и негативная позиция во всем.

Нами проведен социологический опрос, данные которого должны очень сильно разочаровать «волков в овечьих шкурах».

Итак, «сослуживцам нацистских недобитков в сети Интернет» доверяют 0.2% жителей Республики; у 6% населения подобные сообщения вызывают интерес, чтобы перепроверить информацию; и более 89% жителей ДНР уверены в том, что данные блогеры работают на врага. При этом более 70% опрашиваемых изъявили свое желание задержать и решительно наказать информационных провокаторов.

Эти цифры говорят о том, что никакие деструктивные действия украинских фашистов не имеют успеха, ни на фронте, ни в информационном пространстве. Более того, жители Республики выразили мнение, что блогеры, которые работают на украинские спецслужбы, являются ориентиром лжи.