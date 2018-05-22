Великобритания опровергла отказ принимать российские дипломы

В министерстве образования Великобритании опровергли появившиеся ранее сообщения о том, что британские власти прервали переговоры о взаимном признании документов об образовании, сообщает РБК.

Напомним, ранее пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне заявил, что Великобритания отказывается принимать дипломы российских учебных учреждений.

Однако в британском минобразования утверждают, что университеты Великобритании по-прежнему принимают абитуриентов с российскими аттестатами об окончании школы и дипломами о высшем образовании: «Не произошло никаких изменений в признании Великобританией документов о российском образовании. Мы, как и прежде, рады российским студентам и школьникам, желающим учиться в Великобритании».

В ведомстве также сообщили, что в 2017 году свыше 20 тысяч россиян получили студенческие визы в Великобританию.