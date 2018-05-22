«Власти ДНР» назвали имена раненых в результате взрыва в Дебальцево

Как сообщалось ранее, cегодня в 15:50, в оккупированном Дебальцево произошел взрыв рейсового автобуса № 1, в результате которого погиб один и ранены трое детей, учащихся 8-го класса школы № 5 г.

Оккупанты назвали имена погибшего и пострадавших детей:

— Донин Н.А. (14 лет), проживающий по адресу Менжинского, 13 — погиб на месте;

— Тубаева А.А. (16 лет), проживающая по адресу ул. 50 лет Октября, 15 — минно-взрывная травма;

— Божко Н.С. (16 лет), проживающий по адресу ул. Бабушкина, 16 — осколочное ранение бедра — минно-взрывная травма;

— Семенов А.В. (15 лет), приживающий по адресу ул. Курчатова, 78/16 — минно-взрывная травма;