ВСУ будут наступать на Донбасс по американской концепции (ДОКУМЕНТЫ)

Несмотря на неоднократные попытки со стороны Донецкой и Луганской Народных Республик ввести в действие режим прекращения огня и выполнить разведение на некоторых участках линии фронта, ситуация на Донбассе остается крайне напряженной.

Этому способствует постоянная активность ВСУ на всей линии соприкосновения, которая в отдельных районах имеет явные признаки подготовки наступательных действий.

Так, 12 мая ВСУ предприняли неудачную попытку улучшить свои позиции в районе поселка Южное, в Чигарской балке, которая привела к серьезным потерям и затяжным боевым действиям в районе н. п. Чигари.

Кроме того, как отмечают в оперативном командовании ВС ДНР, основным направлением для подготовки противника к наступлению остается юг Республики, где противник не только концентрирует запрещенное вооружение, но и накапливает материальные средства.

Однако, параллельно с этим, происходит также накопление сил и средств на линии Горловка-Авдеевка, где украинская сторона сосредотачивает большие силы.

При этом применяется крайне интересный механизм, позволяющий не только поддерживать боеспособность сменяющихся по ротации бригад ВСУ, которые обычно испытывают проблемы с матчастью, но и постоянно наращивать ударные возможности подразделений.

Как следует из попавшего в наше распоряжение документа, из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ, недавно выведенной с линии фронта по ротации, в 81-ю отдельную аэромобильную бригаду были переданы 72 единицы различной техники от танков Т-80 до мотоциклов.

Судя по тому, что в списке не фигурирует автомобильная техника, последняя осталась в составе 25-й ОВДБр.

Получается следующий расклад: несмотря на то, что личный состав одной бригады покинул зону боевых действий, вся техника осталась на месте, не расходуя топливо и моторесурс. Техника поставлена на хранение в подразделениях 81-й бригады, расквартированных в Краматорске, Дружковке и Константиновке. Следовательно, в этих районах в любой момент могут быть развёрнуты подразделения 25-я бригады, которым не придётся тратить время на переброску техники на театр боевых действий.

Что интересно, это очень похоже на американскую тактику, согласно которой первые эшелоны оперативных объединений и соединений предназначены для нанесения мощных первоначальных ударов в целях достижения решительного успеха в начале наступления. Основу первых эшелонов должны составлять главные группировки сил и средств, обеспечивающие поражение обороняющегося противника и нарушение его обороны в целом.

Мощный кулак из танков, самоходной артиллерии и других боевых машин полностью соответствует такой концепции. Более того, кажется, здесь мы имеем творческое развитие этой идеи и применение ее к условиям войны на Донбассе, поскольку вариант постоянной дислокации техники в прифронтовых районах позволяет как нельзя лучше реализовать наступление с ходу, не тратя время на выдвижения войск из глубины.

По мнению военных специалистов армий НАТО, именно такой способ обеспечивает достижение внезапности удара, скрытие замысла наступательной операции, а также снижает уязвимость наступающей группировки.

Если вспомнить о том, что совсем недавно под Авдеевкой при подрыве автомобиля на минном поле погибли трое военнослужащих НАТО, а еще пять человек были ранены, то версия с американским следом в новой тактике ВСУ становится, пожалуй, главной.

Кроме того, не следует забывать, что командование ВСУ так и не отказалось от планов силовой «зачистки» Республик. Вероятнее всего, тот факт, что вместо крупномасштабного наступления мы сейчас видим реализацию тактики «жабьих прыжков», объясняется сменой формата карательной операции и перераспределением командных должностей.

Тем не менее, мы уже видели документальные подтверждения подготовки к наступлению, в частности опубликованный ранее документ 30-й бригады ВСУ. Так что угроза масштабной эскалации конфликта на Донбассе по-прежнему сохраняется.

Другой вопрос, что украинский блицкриг увязнет в затяжных боях, а закончится все новыми котлами…

P.S.Судя по документу, техническое состояние передаваемой техники далеко от идеального. Впрочем, когда в ВСУ что-то было иначе? И, да – украинским военным следует лучше следить за соблюдением секретности и не разбрасываться где попало рабочими документами.

Сергей Цыплаченко, военный обозреватель