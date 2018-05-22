Япония выступила за сохранение давления на Северную Корею

Глава МИД Японии Таро Коно провел встречи с коллегами из Нидерландов и Великобритании на полях G20 в Буэнос-Айресе.

В пресс-службе японского внешнеполитического ведомства сообщается, что министр объяснил основополагающую позицию Японии, в том числе относительно уничтожения оружия массового поражения КНДР.

В заявлении отмечается, что у сторон схожи в позиции относительно необходимости сохранения максимального давления на Северную Корею и подтвердили намерение тесного взаимодействия по данному вопросу.

В конце минувшего месяца сообщалось, что Япония и США договорились продолжить давление на Пхеньян для денуклеаризации КНДР.