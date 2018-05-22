Яровая вступилась за Путина из-за подаренного Меркель букета

Президент России Владимир Путин «оскорбил» канцлера ФРГ Ангелу Меркель, преподнеся ей букет в Сочи. Такое мнение выразила немецкая газета Bild.

В статье «Почему цветы Путина Меркель — это оскорбление» издание пишет, что «ведущие политики мира пожимают друг другу руки, а не дарят цветы».

«Кадры как бы демонстрируют: могущественный мужчина приветствует даму», — говорится в публикации.

Автор отмечает, что встреча лидеров двух стран, несмотря на внешнюю симпатию, скорее напоминала обмен ударами.

На обвинение Путина в оскорблении Меркель отреагировала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

«Дарить женщине цветы — это прекрасная традиция и женская привилегия, которая не может быть ничем иным, даже если женщина политик или государственный деятель», — цитирует политика ее пресс-служба.