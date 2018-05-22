Законы, вступающие в силу 22 мая

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 мая 2018 года № 563 «О внесении изменений в Правила предоставления из федерального бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на финансовое обеспечение затрат на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям и газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в целях реализации инвестиционных проектов на территориях Дальнего Востока и Байкальского региона»

Внесены изменения в Правила предоставления из федерального бюджета субсидий юрлицам на финансовое обеспечение затрат на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям и газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в целях реализации инвестиционных проектов на территориях Дальнего Востока и Байкальского региона. В частности, установлено, что затраты, понесенные до заключения соглашения о предоставлении субсидии подтверждаются копиями договоров о закупке и документами, подтверждающими оплату этих договоров.

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 мая 2018 года № 565 «О внесении изменений в методику распределения между субъектами Российской Федерации субвенций из федерального бюджета на реализацию некоторых полномочий, передаваемых Российской Федерацией органам государственной власти субъектов Российской Федерации»

Скорректирована формула, по которой рассчитывается размер субвенций, предоставляемых регионам на выплату инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной страховой премии по договору ОСАГО. В частности, будет

учитываться средний по конкретному региону размер компенсации страховой премии, выплаченной инвалиду. Также введен коэффициент, который учитывает динамику роста компенсации страховой премии.

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