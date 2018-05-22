Законы, вступающие в силу 22 мая

Показать меню
Актуально
Видеоблогеру на Украине пригрозили штрафом за поездку по Крымскому мосту - 03:35 Видеоблогеру на Украине пригрозили штрафом за поездку по Крымскому мосту Загадочный огненный шар, пролетавший в небе над Британией, устроил безумный - 04:32 Загадочный огненный шар, пролетавший в небе над Британией, устроил безумный танец и распался на две части Вашингтонская операция молдавского олигарха-русофоба: захватить власть любой - 05:00 Вашингтонская операция молдавского олигарха-русофоба: захватить власть любой ценой Пенс призвал Ципраса продолжить диалог с Македонией для решения спора о - 06:07 Пенс призвал Ципраса продолжить диалог с Македонией для решения спора о названии страны Сирия: специальный социальный рынок открыли в городе Дума - 07:07 Сирия: специальный социальный рынок открыли в городе Дума "Тампа" нанесла "Вашингтону" третье поражение в полуфинале плей-офф НХЛ - 07:41 Продвижение ВСУ на Донбассе, бои и большие потери, — сводка с фронтов (ФОТО, - 07:56 Продвижение ВСУ на Донбассе, бои и большие потери, — сводка с фронтов (ФОТО, ВИДЕО) Разработчики Facebook добавят несколько новых функций в соцсеть - 08:35 Разработчики Facebook добавят несколько новых функций в соцсеть Мемория. Эдуард Тотлебен - 08:47 Мемория. Эдуард Тотлебен Гэри Расселл-младший защитил чемпионский титул WBC в бою с Джозефом Диасом - 09:06 Гэри Расселл-младший защитил чемпионский титул WBC в бою с Джозефом Диасом Флотские артисты дали концерты в военных гарнизонах Калининградской области - 09:07 Флотские артисты дали концерты в военных гарнизонах Калининградской области Уныние на Западе: «Американский Горбачёв» затеял перестройку в неподходящее - 09:20 Уныние на Западе: «Американский Горбачёв» затеял перестройку в неподходящее время На Черноморском флоте прошло учение сил ПВО с использованием беспилотных - 09:52 На Черноморском флоте прошло учение сил ПВО с использованием беспилотных летательных аппаратов СМИ нашли осведомителя ФБР в предвыборном штабе Трампа - 09:54 СМИ нашли осведомителя ФБР в предвыборном штабе Трампа Китай и США договорились предотвратить торговую войну - 09:55 Китай и США договорились предотвратить торговую войну Жюри Каннского фестиваля объявило лауреатов - 09:56 Жюри Каннского фестиваля объявило лауреатов Константин Зырянов: в ФНЛ люди бьются за премии, чтобы прокормить свои семьи - 10:21 Константин Зырянов: в ФНЛ люди бьются за премии, чтобы прокормить свои семьи
» » Законы, вступающие в силу 22 мая

Законы, вступающие в силу 22 мая


Добавлено: 22 май 2018 в 01:56,
Законы, вступающие в силу 22 мая

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 мая 2018 года № 563 «О внесении изменений в Правила предоставления из федерального бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на финансовое обеспечение затрат на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям и газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в целях реализации инвестиционных проектов на территориях Дальнего Востока и Байкальского региона»

Внесены изменения в Правила предоставления из федерального бюджета субсидий юрлицам на финансовое обеспечение затрат на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям и газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в целях реализации инвестиционных проектов на территориях Дальнего Востока и Байкальского региона. В частности, установлено, что затраты, понесенные до заключения соглашения о предоставлении субсидии подтверждаются копиями договоров о закупке и документами, подтверждающими оплату этих договоров.

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 мая 2018 года № 565 «О внесении изменений в методику распределения между субъектами Российской Федерации субвенций из федерального бюджета на реализацию некоторых полномочий, передаваемых Российской Федерацией органам государственной власти субъектов Российской Федерации»

Скорректирована формула, по которой рассчитывается размер субвенций, предоставляемых регионам на выплату инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной страховой премии по договору ОСАГО. В частности, будет

учитываться средний по конкретному региону размер компенсации страховой премии, выплаченной инвалиду. Также введен коэффициент, который учитывает динамику роста компенсации страховой премии.

Читайте наши новости в Яндекс.Дзен

Криптовалюту признают имуществом


Власти Москвы выделили ещё 100 квартир под реновацию для покупки за доплату


День 21 мая в истории


Материалы по теме:

Законы, вступающие в силу 10 февраля
Законы, вступающие в силу 9 февраля
Законы, вступающие в силу 15 ноября
Законы, вступающие в силу 19 октября
Добавлено: 22 май 2018 в 01:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Минобороны заключит контракт на строительство серии из шести малых ракетных кораблей для ТОФ

Минобороны заключит контракт на строительство серии из шести малых ракетных кораблей для ТОФ

Не дай Бог так оголодать: небратья об открытии Крымского моста

Не дай Бог так оголодать: небратья об открытии Крымского моста

Количество КПП в Приморье увеличат до 12, чтобы упростить въезд иностранцам

Количество КПП в Приморье увеличат до 12, чтобы упростить въезд иностранцам

Существование Нибиру официально подтверждено учеными

Существование Нибиру официально подтверждено учеными

Новости России
еще новости
После смертельного ДТП с двумя погибшими в Крыму возбудили дело

После смертельного ДТП с двумя погибшими в Крыму возбудили дело

Депутат «Единой России» предложил сузить дороги

Депутат «Единой России» предложил сузить дороги

Третьи страны оказали влияние на президентские выборы в Венесуэле — МИД РФ

Третьи страны оказали влияние на президентские выборы в Венесуэле — МИД РФ

Полтавченко не исключил возможности пойти на очередной губернаторский срок

Полтавченко не исключил возможности пойти на очередной губернаторский срок

Новости шоу-бизнеса
еще новости
В сети сравнивают свадебные портреты принца Гарри и Меган Маркл с фотографиями принца Уильяма и Кейт Миддлтон

В сети сравнивают свадебные портреты принца Гарри и Меган Маркл с фотографиями принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Алек и Хилария Болдуин объявили имя новорожденного сына и опубликовали его первую фотографию

Алек и Хилария Болдуин объявили имя новорожденного сына и опубликовали его первую фотографию

Хайди Клум и Том Каулитц провели время вдвоем на яхте в Каннах

Хайди Клум и Том Каулитц провели время вдвоем на яхте в Каннах

Опубликованы первые официальные фото с королевской свадьбы

Опубликованы первые официальные фото с королевской свадьбы

Новости политики
еще новости
“В Украине реализуют беспрецедентную реформу по борьбе с коррупцией”, - советник Порошенко

“В Украине реализуют беспрецедентную реформу по борьбе с коррупцией”, - советник Порошенко

"Проситься в состав РФ" или чем на самом деле Киев может шантажировать МВФ

Армию НАТО похоронят в России леса, реки и партизаны

Армию НАТО похоронят в России леса, реки и партизаны

Израильское лобби в США уничтожает государство и народ

Израильское лобби в США уничтожает государство и народ

Новости экономики
еще новости
США лишили Россию важнейшего источника доходов 

США лишили Россию важнейшего источника доходов 

К 30 рассчитаются: в ЛДПР предложили оформлять ипотеку с детства

К 30 рассчитаются: в ЛДПР предложили оформлять ипотеку с детства

Порошенко рассказал, на что тратятся

Порошенко рассказал, на что тратятся "деньги Януковича"

Тревога в Прибалтике: транзит под ударом, у России появился новый «козырь»

Тревога в Прибалтике: транзит под ударом, у России появился новый «козырь»

Новости общества
еще новости
В Подмосковье пройдет 3-я Международная конференция по вопросам гуманитарного разминирования и противодействия самодельным взрывным устройствам

В Подмосковье пройдет 3-я Международная конференция по вопросам гуманитарного разминирования и противодействия самодельным взрывным устройствам

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу обсудит вопросы международной и региональной безопасности в Узбекистане

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу обсудит вопросы международной и региональной безопасности в Узбекистане

Детство будет длиться до 30 лет - прогноз Вероники Скворцовой

Детство будет длиться до 30 лет - прогноз Вероники Скворцовой

Военно-патриотические движения «Жас сарбаз» и «Юнармия» подпишут меморандум в Казахстане

Военно-патриотические движения «Жас сарбаз» и «Юнармия» подпишут меморандум в Казахстане

Происшествия
еще новости
Резонансное ДТП в Челябинске попало на видео: толпа едва не линчевала пьяного виновника аварии

Резонансное ДТП в Челябинске попало на видео: толпа едва не линчевала пьяного виновника аварии

Стрельба на западе ФРГ по живым мишеням: двое убиты

Стрельба на западе ФРГ по живым мишеням: двое убиты

«Ошибочка вышла»: в США военный вертолет сбросил боеприпасы на крышу школы

«Ошибочка вышла»: в США военный вертолет сбросил боеприпасы на крышу школы

В Башкирии на трассе Уфа - Оренбург «скоростном» ДТП с экскаватором погибли 6 человек

В Башкирии на трассе Уфа - Оренбург «скоростном» ДТП с экскаватором погибли 6 человек

Новости Украины
еще новости
«Это не кадры из нового фильма-катастрофы» :Тюмень накрыла песчаная буря

«Это не кадры из нового фильма-катастрофы» :Тюмень накрыла песчаная буря

«Нужно немедленно создавать кризисный штаб»: в Азовском море началось российское вторжение

«Нужно немедленно создавать кризисный штаб»: в Азовском море началось российское вторжение

Десятки убитых и раненых: появились данные о потерях боевиков под Горловкой

Десятки убитых и раненых: появились данные о потерях боевиков под Горловкой

В сеть выложили фото жутких разрушений в Горловке

В сеть выложили фото жутких разрушений в Горловке

Мировые новости
еще новости
Иран пригрозил США судом из-за заявлений Помпео

Иран пригрозил США судом из-за заявлений Помпео

Громкое дело: у российского олигарха могут конфисковать футбольный клуб “Челси”

Громкое дело: у российского олигарха могут конфисковать футбольный клуб “Челси”

Боевики начали обстрел Торецка: полиция эвакуирует детей

Боевики начали обстрел Торецка: полиция эвакуирует детей

Астрономы обнаружили самые старые звезды во Вселенной

Астрономы обнаружили самые старые звезды во Вселенной




Лента новостей
Стоит ли поддаваться эйфории с криптовалютами? - 01:02 Стоит ли поддаваться эйфории с криптовалютами?В ТЦ на Тишинке мужчина открыл стрельбу - 01:01 В ТЦ на Тишинке мужчина открыл стрельбуЯровая вступилась за Путина из-за подаренного Меркель букета - 01:01 Яровая вступилась за Путина из-за подаренного Меркель букета90 тысяч россиян обратились за помощью из-за укусов клещей - 01:00 90 тысяч россиян обратились за помощью из-за укусов клещейПарламентарии призвали британское правительство ужесточить санкции против россиян - 00:59 Парламентарии призвали британское правительство ужесточить санкции против россиянАлек и Хилария Болдуин объявили имя новорожденного сына и опубликовали его первую фотографию - 00:55 Алек и Хилария Болдуин объявили имя новорожденного сына и опубликовали его первую фотографиюИзготовление могильных памятников - 00:53 Изготовление могильных памятниковМинистр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу обсудит вопросы международной и - 00:34 Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу обсудит вопросы международной и региональной безопасности в Узбекистане«Нужно немедленно создавать кризисный штаб»: в Азовском море началось российское вторжение - 00:28 «Нужно немедленно создавать кризисный штаб»: в Азовском море началось российское вторжениеФутболисты "Вольфсбурга" сохранили прописку в бундеслиге на следующий сезон - 23:42 Футболисты МОЛНИЯ: Силы ПВО России вновь сбили вражеский объект над авиабазой Хмеймим (ВИДЕО) - 23:41 МОЛНИЯ: Силы ПВО России вновь сбили вражеский объект над авиабазой Хмеймим (ВИДЕО)Детство будет длиться до 30 лет - прогноз Вероники Скворцовой - 23:28 Детство будет длиться до 30 лет - прогноз Вероники СкворцовойВоенно-патриотические движения «Жас сарбаз» и «Юнармия» подпишут меморандум в Казахстане - 23:21 Военно-патриотические движения «Жас сарбаз» и «Юнармия» подпишут меморандум в КазахстанеТрое военнослужащих ДНР взяты в плен в ходе боя под Горловкой - 23:08 Трое военнослужащих ДНР взяты в плен в ходе боя под Горловкой
Последние новости
«Это не кадры из нового фильма-катастрофы» :Тюмень накрыла песчаная буря - 03:02 «Это не кадры из нового фильма-катастрофы» :Тюмень накрыла песчаная буря На фестивале «Победили вместе» объявили победителей - 02:56 На фестивале «Победили вместе» объявили победителей В Подмосковье пройдет 3-я Международная конференция по вопросам гуманитарного разминирования и - 02:55 В Подмосковье пройдет 3-я Международная конференция по вопросам гуманитарного разминирования и противодействия самодельным взрывным устройствам После смертельного ДТП с двумя погибшими в Крыму возбудили дело - 02:48 После смертельного ДТП с двумя погибшими в Крыму возбудили дело Пол Фентон назначен генеральным менеджером клуба НХЛ "Миннесота" - 02:34 Пол Фентон назначен генеральным менеджером клуба НХЛ Представлена самая быстрая версия Tesla Model 3 - 02:27 Представлена самая быстрая версия Tesla Model 3 В сети сравнивают свадебные портреты принца Гарри и Меган Маркл с фотографиями принца Уильяма и - 02:07 В сети сравнивают свадебные портреты принца Гарри и Меган Маркл с фотографиями принца Уильяма и Кейт Миддлтон «Устрашать Россию» будет наследник бронированного чудовища Первой мировой, — Die Welt - 01:42 «Устрашать Россию» будет наследник бронированного чудовища Первой мировой, — Die Welt Иран пригрозил США судом из-за заявлений Помпео - 01:35 Иран пригрозил США судом из-за заявлений Помпео На Украине арестовали ещё одно российское судно - 01:27 На Украине арестовали ещё одно российское судно Хуситы в Красном море выпустили ракету по турецкому судну с пшеницей - 01:20 Хуситы в Красном море выпустили ракету по турецкому судну с пшеницей Минобразования отменит табеля для первоклассников - 01:07 Минобразования отменит табеля для первоклассников Профессиональные услуги по налоговым спорам: engroup-consult.com - 01:06 Профессиональные услуги по налоговым спорам: engroup-consult.com
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"