Здания детских садов и лагерей безвозмездно отдадут только после оценки последствий

На принадлежащие государству объекты социальной инфраструктуры для детей, которые сдаются в безвозмездное пользование, распространят такие же требования, как при сдаче в аренду. Соответствующий правительственный законопроект Государственная Дума рассмотрит во втором чтении на заседании 22 мая.

«Проектом закона предлагается дополнительно установить вид договорных обязательств — договор о безвозмездном пользовании, при заключении которого учредителем должна быть предварительно проведена оценка последствий заключения договора», — рассказала депутат Василина Кулиева (ЛДПР).

Поправки вносятся в статью 13 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ». Они призваны обеспечить соблюдение конституционных прав детей при принятии решений в отношении объектов социальной инфраструктуры в сфере развития, образования, здравоохранения, оказания первичной медицинской помощи, спорта.

В статье уже предусмотрен жёсткий порядок вовлечения таких объектов в оборот. Когда государственная или муниципальная организация намеревается сдать объект социальной инфраструктуры в аренду, этому в обязательном порядке предшествуют предварительная оценка последствий заключения договора — насколько это может ухудшить положение и статус ребёнка; при органе власти, который осуществляет функции собственника в отношении данной организации, создаётся специальная комиссия.

В Правительстве предложили распространять такой же порядок не только на договор о передаче в аренду, но и на договор безвозмездного пользования, так как по правовой природе они абсолютно идентичны.

После первого чтения в законопроект предложили распространить этот порядок и на случаи пролонгации договоров пользования, а также отчуждения тех или иных объектов.

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