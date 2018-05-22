Жители Крыма были потрясены увиденным на Кубани

Пока Крымский мост продолжает ставить рекорды по пропускной способности в сутки, жители полуострова столкнулись с настоящим социальным потрясением.

По факту сооружение века открыло для крымчан другую реальность. Если разруху региона можно было списать на санкции, то сейчас, когда есть мост, руководство Крыма стоит на распутье – либо начинать работать, либо уходить в отставку, либо закрыть мост, чтобы население не видело, как живет Кубань, пишет обозреватель «Свободной прессы».

Разница в ценах буквально ошеломила крымчан. Так, одна из гостей Кубани делится, что наполнила в супермаркете тележку на пять тысяч рублей, в в родном Крыму смогла бы купить на те же деньги в 1,5 раза меньше. Например цены на бензин КраснодарСимферополь: АИ-92 — 41 и 44.50 рубля, АИ-95 — 45 и 47 руб, дизтопливо дороже в Крыму на 6 рублей, а газ на 3,50 руб.

Поразило и состояние дорог, улиц, парков. В то же время журналист указывает на абсолютную неготовность Крыма к наплыву туристов. Ввиду доступности полуострова большинство жителей Кубани принимают решение посетить полуостров спонтанно. Однако в Крыму никто не проводит разъяснительной работы по туризму, не показывает всех достопримечательностей. Элементарно, после долгой дороги туристам нужен туалет, которого в Керчи, принимающей поток, просто нет.

Однако интеграция идет полным ходом и атмосфера наполнена больше положительными эмоциями.