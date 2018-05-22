Журналистка Мегин Келли для SPLETNIK.RU: "Путин — загадочный и интригующий персонаж"

Мегин Келли

Когда NEWSTES.RU узнал, что Первый канал планирует интервью с Мегин Келли — той самой, которую называют "ястребом американской журналистики", которая дважды встречалась с Владимиром Путиным и которую в новом голливудском фильме сыграет сама Шарлиз Терон, то не смог упустить свой шанс и попросил журналистку Софико Шеварднадзе задать Келли и вопросы от Сплетниц. Шалость затея удалась, Мегин ответила!

На прошлой неделе Первый канал показал первую часть (политическую) интервью с американской телеведущей. А в грядущие выходные в программе "Воскресное время" будет представлен второй отрывок интервью — откровенный женский разговор, в котором Мегин расскажет личную историю о домогательствах на Fox News и ответит на вопрос, почему нельзя упрекать голливудских актрис в том, что они медлили с обвинениями в сексуальных домогательствах столько лет. Мы же сегодня публикуем эксклюзивный отрывок именно с ответами на вопросы Сплетниц.

Чего боится Мегин Келли? Что она думает о Путине как о мужчине? За что уважает Меланию Трамп? Все самое интересное — в нашем материале!

Сплетницы спрашивали, Мегин Келли отвечает[/b]

Вы выглядите на 27 лет, как? [/b]

В вашем телевизоре надо экран поменять =)

А если серьезно?[/b]

Наверное, лучшее, что я делаю, это специально не подставляю кожу солнцу с 19 лет, а так ничего особенного не делаю. Умываюсь каждый вечер перед сном. Ну и немного ботокса на лбу, все-таки я работаю на телевидении.

Чего вы боитесь?[/b]

Умереть слишком рано. Я потеряла отца в юности. Я не очень беспокоюсь о собственной смерти, но, конечно, не жду ее с радостью. И я очень боюсь упустить момент взросления моих детей. Очень боюсь того, что меня у них может не стать.

Каким политиком вы стали бы на один день?[/b]

Зачем мне это надо? Я слишком счастливый человек.

Есть ли у вас президентские амбиции?[/b]

Боже упаси! Нет! Не просто нет, а — боже упаси, нет!

Поработали бы вместо Пескова пресс-секретарем Путина за большие деньги?[/b]

Нет.

Что вы думаете о Путине как о мужчине?[/b]

Он загадочный и интригующий персонаж.

Что вы думаете о пластической хирургии и постоянной борьбе женщин со временем?[/b]

Я считаю, что надо делать то, что нравится. Но скажу, что на женщин оказывается слишком сильное давление в том, что они должны выглядеть умопомрачительно. Это чересчур.

Если бы вы могли взять интервью у кого угодно, кто бы это был?[/b]

Очень хотелось бы посидеть с Харви Вайнштейном, было бы здорово, но еще я бы поговорила с Башаром Асадом.

Да? Уверена, он бы дал вам интервью, почему вы не запросите?[/b]

Мы запрашиваем, правда. Но пока он не соглашается. Может, президент Путин мне поможет?

А вы спросите его, наверняка, он за вас замолвит словечко.[/b]

Это было бы здорово.

Мегин Келли и Софико Шеварднадзе

Что вы думаете о Мелании Трамп? Она правда так несчастна в роли первой леди, как говорят люди?[/b]

Я думаю, что Мелания показала столько изящества и достоинства под градом абсолютно несправедливых нападок в прессе. Вот вам пример: во время предвыборной кампании одна из крупнейших наших газет, одна объективная контора, писала о ней "манекен", "жена напоказ", но Мелания Трамп говорит на пяти языках, она мать, предприниматель и, насколько я знаю, она никогда никого не обижала. И она никогда не огрызается на все это, она защищает мужа, любит его, в общем и целом, она — мой любимый Трамп.

Спасибо вам большое за это интервью и удачи вам во всем![/b]

Вам спасибо, что пригласили.

Мегин Келли

Софико Шеварднадзе