Зрада: футбольные фанаты из Европы едут в Киев на финал Лиги Чемпионов через Донецк, — The New York Times

Издание The New York Times опубликовало статью, автор которой пишет о непростом пути европейских футбольных фанатов в Киев на финал Лиги Чемпионов.

По данным журналиста Рони Смита, некоторые любители футбола добираются в столицу «незалежной» через Россию и ДНР.

В материале отмечается, что авиарейсов в Киев очень мало, и имеющиеся места в самолетах были давно выкуплены.

«Фанаты, конечно же, пытаются найти способ: кто-то летает через Минск, в Беларусь, а затем путешествует по суше или даже едет через Донецк на востоке Украины, через территорию, на которой всё еще происходят спорадические бои между украинской армией и пророссийскими сепаратистами», — утверждает автор статьи.

Позже он пояснил, что о таком маршруте ему рассказали знакомые.

Напомним, ранее сообщалось, что болельщики Реала и Ливерпуля массово отказываются от планов посетить финальный матч Лиги Чемпионов, который состоится в Киеве 26 мая, из-за космических цен в украинской столице.