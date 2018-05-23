54-летний актер Николас Кейдж появился на публике в новом "гламурном" образе (ФОТО)

Оказывается, у 54-летнего Николаса Кейджа наладилась личная жизнь! В понедельник, 21 мая, его сфотографировали в компании новой возлюбленной в Лос-Анджелесе. Избранницей актера и продюсера стала молоденькая девушка по имени Эрика Койке.Парочка выглядела весьма колоритно: Николас, который по случаю свидания привел себя в порядок и выбрил аккуратную и четко геометричную бородку, выбрал для выхода монохромный образ — черную рубашку и такие же брюки, а сверху надел ну очень гламурный блейзер с леопардовым принтом. Свой лук суперзвезды он дополнил солнцезащитными очками, несмотря на то, что на улице стояла ночь.Девушка, которая подозрительно напоминает его бывшую жену, была одета не менее броско, но в светлых тонах,— она подобрала белую рубашку с бахромой на рукавах, серебряные брюки, бежевые мюли и черную сумку. В целом ее облик по части эпатажности вполне себе сочетался с обликом ее спутника.Пожалуй, это первые фотографии Николаса и Эрики — раньше мы даже не знали, что у актера появилась возлюбленная. Напомним, что в 2016 году он расстался со своей женой, бывшей официанткой Элис Ким, с которой прожил более 12-ти лет. У супругов есть общий сын — 12-летний Кал-Эл Коппола Кейдж.