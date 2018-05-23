Администрация Порошенко пригрозила судом из-за статьи о платной встрече с Трампом

Информация ВВС о том, что Украина платила за организацию встречи президента США Дональда Трампа с Петром Порошенко, является лживой. Об этом сказано в заявлении Администрации президента Украины, переданном изданию УП.

«Откровенное вранье, клевета и фейк. Именно так мы расцениваем дезинформацию о том, будто встреча президентов Украины и США была организована за деньги», – заявили в АП.

Президентская администрация утверждает, что украинско-американский саммит в июне 2017 года организовывали только через официальные дипломатические каналы.

«Считаем, что распространенная откровенная дезинформация является частью фейковой кампании по дискредитации украинско-американских отношений, а также персональной атакой на президентов Украины и США. Поскольку при подготовке этого материала проигнорировали комментарий о недостоверности этой информации, мы требуем его опровержения. В случае, если этого не произойдет, оставляем за собой право подать иск в суд», – уточнили в АП.

Ранее на сайте ВВС появилась статья о том, что украинская сторона передала 400 или 600 тысяч долларов адвокату Трампа, чтобы организовать встречу президента США с Порошенко.

Фото: Mediasat