Александр Шумский выступит на международном экономическом форуме

24 мая на ПМЭФ-2018 (Петербургском международном экономическом форуме 2018) состоится экспертная сессия на тему: «Экспортный потенциал креативных индустрий России».

«…Креативные индустрии – один из источников роста несырьевого экспорта, способствующий гуманитарному присутствию за рубежом и развитию имиджа России. Они повышают международную инвестиционную привлекательность страны и дают возможность изменить структуру экспорта в пользу высокотехнологичной продукции, креативных услуг и цифровых сервисов…» – подробное описание сессии по ссылке: https://www.forumspb.com/programme/56931/.

Александр Шумский

«Креативный капитал – это важный элемент для развития экономики любой страны в современном обществе. Мода – неотъемлемая и самая практичная часть креативной индустрии. У России высокий экспортный потенциал в области моды, и мы развиваем это направление в том числе в рамках различных инициатив Национальной палаты моды - Fashion Futurum, FashionNet и др. На отечественном рынке каждый год появляются новые таланты, которые вызывают большой интерес в мире несмотря на то, что модная индустрия – одна из самых высоко конкурентных областей бизнеса. Прямо накануне ПМЭФ-2018 Национальная палата моды проводит в Санкт-Петербурге большой тренинг для молодых дизайнеров в рамках Fashion Futurum Business Accelerator – мы делаем ставку на новые имена, которые легко адаптируются к новым условиям мировой экономики, переходящей на цифру», – рассказывает Александр Шумский, президент Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

В сессии, где в качестве модератора заявлена Маргарита Симоньян (Телеканал RT, Международное информационное агентство «Россия сегодня»), примут участие: Ольга Свиблова (Мультимедиа Арт Музей (МАММ), Анна-Мария Тренева (Facebook Inc.), Екатерина Мцитуридзе («Роскино»; киноэксперт, Первый канал), Айсель Трудел (Aizel.ru), Стивен Бробст (Teradata), Антон Малышев (Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд Кино)), Юлиана Слащева (ФГУП «Творческо-производственное объединение «Киностудия „Союзмультфильм“»), Андрей Слепнев (АО «Российский экспортный центр»), Татьяна Тылевич (АО «Императорский фарфоровый завод»), Александр Шумский (Национальная палата моды, Mercedes-Benz Fashion Week Russia) и другие.